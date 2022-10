Termine, Städte, Preise : Was Sie zur „Let’s Dance“-Tour 2022 wissen müssen

Foto: dpa, ve 17 Bilder Das sind die bisherigen "Let's Dance"-Sieger

Diesen Winter ist es soweit: Die große „Let’s Dance“-Tour in Deutschland findet statt. Wer dabei ist, in welchen Städten die Stars auftreten und was ein Ticket kosten soll, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bald schon tanzen die Stars nicht mehr nur auf dem TV-Bildschirm, sondern auch wieder live auf der Bühne. So haben Fans des Formats nach 2019 und 2021 auch in diesem Jahr die Möglichkeit, ihre Lieblings-Promis hautnah beim Tanzen zu erleben. Insgesamt soll es laut RTL 22 Auftritte geben, die in verschiedenen deutschen Städten veranstaltet werden.

Wann und wo finden die Auftritte statt?

Die erste Live-Tanzshow wird am Montag, 31. Oktober 2022 stattfinden, die Abschluss-Show am 27. November.

Alle Auftritte im Überblick:

31.10.2022 Riesa SACHSENarena

01.11.2022 Riesa SACHSENarena

03.11.2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

04.11.2022 Oberhausen König-Pilsener-ARENA

05.11.2022 Dortmund Westfalenhalle *

06.11.2022 Köln LANXESS arena

09.11.2022 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

08.11.2022 Leipzig QUATERBACK Immobilien ARENA

11.11.2022 München Olympiahalle München

12.11.2022 Nürnberg / ARENA NÜRNBERGER Versicherung *

13.11.2022 Nürnberg / ARENA NÜRNBERGER Versicherung

14.11.2022 Mannheim SAP ARENA

16.11.2022 Hamburg Barclays Arena

17.11.2022 Hamburg Barclays Arena

18.11.2022 Bremen ÖVB-Arena

19.11.2022 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer Halle*

21.11.2022 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt

22.11.2022 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt

23.11.2022 Braunschweig Volkswagen Halle

24.11.2022 Braunschweig Volkswagen Halle

26.11.2022 Hannover ZAG Arena*

27.11.2022 Düsseldorf PSD Bank Dome

View this post on Instagram A post shared by Let's Dance (@letsdance) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Welche Promis nehmen teil?

Was kostet ein Ticket?

Die Tickets kosten je nach Stadt zwischen 60,40 Euro und 102,50 Euro. Zudem werden in manchen Städten auch VIP-Packages angeboten. Diese sind zwischen 150,40 Euro und 250,40 Euro erhältlich. Die Tickets können beim Ticketanbieter Eventim und weiteren Vorverkaufsstellen erworben werden.

(joko)