„Let’s Dance“ 2024 Tänzerwechsel bei Let’s Dance

Valentin Lusin wird in der vierten Show von „Let’s Dance“ am Freitagabend nicht dabei sein können, da er bei seiner Frau Renata bleibt. Das teilte RTL am Donnerstag in den sozialen Medien mit. Ann-Kathrin Bendixen wird natürlich nicht alleine tanzen. Der Sender hat den neuen Tanzpartner schon bekannt gegeben. Es ist Mika Tatarkin, der als Ersatz zurückkehrt. Tarakin war bereits beim Training der beiden dabei und ist bestens vorbereitet, heißt es.