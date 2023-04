„Let’s Dance“ Das beste Anti-Trash-Format im deutschen Fernsehen

Auch die Jury-Urteile sind in der Regel (nur Joachim Llambi bildet da eine Ausnahme) wohlwollend, selbst, wenn es eine wie Heide Simonis so überhaupt nicht auf die Reihe bekommt. Motsi Mabuse und Jorge „Horhä“ Gonzalez finden fast immer etwas Positives, und wenn sie nichts Positives finden, sagen sie etwas Lustiges oder zumindest nichts Schreckliches. Sie sehen auch den Fortschritt, die Entwicklung, das halb volle Glas und nicht das halb leere. Und andersherum: Erfolge werden bei „Let’s Dance“ frenetisch im Kollektiv gefeiert (so weit man das als Zuschauer beurteilen kann) – die Jury mit den Tänzern und den Konkurrenten und den Zuschauern.