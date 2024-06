RTL-Tanzshow emotional wie nie Let’s Dance – Herzschmerz und doppeltes Babyglück bei der Profi-Challenge

Diese Profi-Challenge werden die Fans von „Let’s Dance“ so schnell nicht vergessen. Dass mit Massimo Sinató und Valentin Lusin diesmal ein reines Männerpaar das Event gewann, hätte allein schon für jede Menge Schlagzeilen gereicht. Doch bei all den emotionalen Nebenschauplätzen gerieten die Sieger an diesem Abend beinahe in den Hintergrund.