RTL-Show : Das ist die Let’s Dance-Jury 2020

Köln Seit 2006 schwingen Promis bei der RTL-Show Let’s Dance das Tanzbein. In diesem Jahr findet bereits die dreizehnte Staffel des Formats statt. Viele bekannte Gesichter bewerteten die Tänzer schon, diese drei Juroren sind auch 2020 wieder dabei.

Mabuse ist ebenfalls Profitänzerin, Tanzsportttrainerin, Choreografin und Wertungsrichterin. Sie ist in Südafrika geboren, wo sie 1998 Vizemeisterin im Tanzen wurde und daraufhin ihre internationale Karriere begann. In der zweiten und dritten Staffel von Let’s Dance schwang Mabuse das Tanzbein, seit 2011 tauschte sie die Rollen und wechselte zum Platz am Jurorenpult.

Jorge González sitzt seit 2013 neben Mabuse in der Jury. Der Choreograf und Entertainer heißt eigentlich Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila — weswegen er sich wohl für die kürzere Version seines Namens entschied. Bekannt wurde der Kubaner als Catwalk-Trainer in „Germanys Next Topmodel“. In diesem Jahr wird González, ekannt für sein extrovertiertes Auftreten, einen ausgefallenen Kleidungsstil und sehr hohe High-Heels, wieder bei Let’s Dance die Tanzleistungen der Stars bewerten.