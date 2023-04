RTL-Show Das sind die bisherigen "Let's Dance"-Sieger

Victoria Swarovski ist die Gewinnerin von "Let's Dance" 2016

Mit ganz viel Natürlichkeit und Durchhaltevermögen tanzte sich Victoria Swarovski in der neunten Staffel zum Sieg. Erst musste sie wegen eines Trauerfalls in der Familie eine Woche aussetzen. Dann brach sie sich beim Training die Rippen, kämpfte aber an der Seite von Tanzpartner Erich Klann weiter um den Titel „Dancing Star“. Die Belohnung kam am 4. Juni 2016 kurz nach Mitternacht, als sie den wuchtigen Pokal als Gewinnerin in Empfang nehmen durfte – und im Jahr 2018, als Victoria Swarovski die „Let’s Dance“-Moderation von Sylvie Meis übernahm und neue Co-Moderatorin von Daniel Hartwich wurde.