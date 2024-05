Favoritencheck Wer gewinnt das „Let's Dance“-Finale?

Der 22-jährige Sänger ist der Sohn von Musiker Angelo Kelly und wurde durch die Familien-Band The Kelly Family („An Angel“) bekannt. In dieser Staffel wurde Gabriel Kelly schon häufig für seine Musikalität und seinen Rhythmus gelobt. Und auch im Halbfinale stellte er sein Können unter Beweis: Als Improvisationstanz, in diesem Jahr betitelt als „Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0“, tanzte er mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev einen „Fusion Dance“ aus Rumba und Samba. Dafür bekam das Tanzpaar Standing Ovations, „Zugabe“-Rufe sowie die vollen 30 Punkte von der Jury – mehr geht nicht. Dabei hatten die Tänzer gerade einmal 30 Sekunden Zeit, um die 80-sekündige Performance vorzubereiten.