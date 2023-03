RTL-Tanzshow Dieser Promi ist Favorit bei „Let’s Dance“ 2023

In der sechsten Folge von „Let’s Dance“ holte das Model dann erneut die Höchstpunktzahl mit einem Quickstep. „Wie holt der Valentin so viel aus dir raus?“, fragte Juror Joachim Llambi, der sich beeindruckt zeigte von Ermakovas Fortschritten mit Tanzpartner Valentin Lusin. „Manchmal habe ich so das Gefühl, der Tag hat bei euch nicht 24, sondern doppelt so viele Stunden.“