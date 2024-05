„Du hast es gekillt!“ Favorit Gabriel Kelly gewinnt „Let's Dance“

Im Studio sprach Vater Angelo Kelly seinem Sohn Mut zu. „Ich habe dir oft im Leben gesagt: Es ist nicht immer wichtig, was du machst, sondern vielmehr wie du es tust“, sagte er. „Wir sind so, so stolz auf dich und haben dich so lieb. Die ganze Family.“ In einem Videoclip grüßten weitere Mitglieder der Musiker-Großfamilie. „Du wirst es gewinnen heute Abend!“, sagte Tante Patricia Kelly. Onkel Jimmy Kelly tanzte durch einen Garten („Sogar mich hast du jetzt angesteckt.“) Gabriel Kelly bedankte sich für die Unterstützung. „Papa, ich hab' dich lieb“, sagte er. „Und dich natürlich auch Mama.“