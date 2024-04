„Let's Dance“ Detlef „D.“ Soost muss zittern – „Das war mein Horrortanz“

Die 24-Jährige hatte zwar Tränen in den Augen, trug ihr Show-Aus aber mit Fassung. „Danke, dass ich so weit kommen durfte“, sagte sie. „Es war so eine tolle Zeit“, sie habe „so tolle Freundschaften“ geschlossen, sagte sie vor allem in Richtung ihres Mitkandidaten Gabriel Kelly, mit dem sie nach der Generalprobe auf dem Hoteldach gezeltet hatte.