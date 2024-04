„Let’s Dance“ am Freitagabend Volle Punktzahl für den Einen – Rauswurf für den Anderen

Sänger Gabriel Kelly hat sein Tanztalent bei „Let's Dance“ unter Beweis gestellt und zum ersten Mal in der 17. Staffel die volle Punktzahl der Jury bekommen. Für einen eindrucksvoll getanzten Tango zu einer Instrumentalversion von Metallicas „Nothing Else Matters“ erhielten der 22-Jährige und Profitänzerin Malika Dzumaev 30 von 30 Punkten. Influencer Stefano Zarrella hingegen schied am Freitagabend bei der RTL-Tanzshow aus.