Gesundheitliche Gründe Promi steigt bei „Let’s Dance“ aus – Nachrückerin steht schon fest

Tony Bauer wird aus gesundheitlichen Gründen bei „Let’s Dance“ mit sofortiger Wirkung aussteigen. Der Comedian wird demnach auch nicht mehr mit Tanzpartnerin Anastasia Stan am Freitag am Wettbewerb um den Titel „Dancing Star 2024“ teilnehmen. Allerdings - so ist auf dem Instagram-Account von „Let’s Dance zu lesen - wird sich Bauer in der neunten Show mit seinem „Magic Moment“, den er außer Konkurrenz performen wird, von „Let’s Dance“ verabschieden. Beim Magic Moment gilt es, einen besonderen Moment der eigenen Lebensgeschichte zu vertanzen.