Detlef Soost und Eva Padberg Diese Stars gehen bei „Let's Dance“ an den Start

Der Sender RTL hat die 14 Kandidatinnen und Kandidaten für die 17. Staffel der Tanzshow „Let's Dance“ bekannt gegeben. Ihr Können auf der Tanzfläche unter Beweis stellen wollen diesmal der Choreograf Detlef Soost, Model und Sängerin Eva Padberg, Popsängerin Lulu Lewe, die Schwester von Sarah Connor, sowie Youtube-Koch Stefano Zarrella, der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella, wie der Sender in der Nacht zum Montag mitteilte. „Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es „‚Let's Dance’“, wird Detlef Soost vom Sender zitiert.