Let’s Dance vor neuer Kulisse „Special Musical Night“ bleibt für einen Star ohne Happy End

Die Sängerin Lulu Lewe ist nach einer vorübergehenden Rückkehr schon wieder aus der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ ausgeschieden. Die Schwester von Popstar Sarah Connor erhielt am Freitagabend die wenigsten Punkte von Jury und Publikum und muss die Sendung verlassen. Schon am vergangenen Freitag war die 32-Jährige aus der Tanzshow geflogen. Sie kehrte dann aber kurzfristig zurück, um den Schauspieler und Sänger Mark Keller zu ersetzen. Dieser hatte am Dienstag wegen einer Verletzung an der Achillessehne seinen Ausstieg bekannt gegeben.