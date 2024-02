Erste Folge Gabriel Kelly tanzt bei „Let's Dance“ allen davon

Die Kellys können es einfach: Musiker Gabriel Kelly hat in der RTL-Show „Let's Dance“ einen perfekten Start hingelegt und mit seinem Tanztalent überzeugt. Der 22 Jahre alte Sohn von Musiker Angelo Kelly - bekannt durch die Familien-Band The Kelly Family („An Angel“) - zeigte in der ersten Folge der neuen Staffel am Freitagabend einen ebenso eleganten wie selbstbewusst vorgetragenen Wiener Walzer. Die Jury belohnte das mit 18 Punkten - der höchsten Wertung des ganzen Abends. Da auch die Zuschauer genügend Stimmen abgaben, sicherte sich der Kelly-Spross das sogenannte Direktticket. Damit kann er in der nächsten Folge von „Let's Dance“ nicht ausscheiden, selbst wenn er hinfallen sollte.