Der erste Star muss gehen Für Maria Clara Groppler geht es bei „Let’s Dance“ nicht weiter

In der Jurywertung schnitten zwar zwei Teilnehmer schlechter ab als die 24-Jährige, doch werden Stimmen des Publikums hinzugezählt. Die Juroren hatten Groppler und ihrem Tanzpartner Mikael Tatarkin, der das erste Mal bei dem Format mitmacht, am Freitagabend 10 von 30 möglichen Punkten gegeben. Motsi Mabuse stellte sogar fest: „Ich sehe sehr, sehr, sehr viel Potenzial.“ Jedoch forderte die Jury auch mehr Konzentration und Ernsthaftigkeit. Schon Gropplers Tanzpartner hatte während des Trainings gesagt: „Du treibst mich in den Wahnsinn, wenn du anfängst, albern zu sein.“