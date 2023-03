„Let’s Dance“ 2023 Profitänzer fällt aus - wer springt jetzt ein?

Auch wenn Alexandru Ionel schon mit Sharon Battiste trainieren konnte, so wartet dennoch eine schwere Challenge auf die beiden, denn der erste Contemporary der Staffel steht an. Dabei handelt es sich um innigen Tanz, bei dem sich die Tanzpartner ganz besonders vertrauen sollten. Ob das in der heutigen Show gut geht? „Die Knie sind schon völlig im Eimer“, erklärt der 28-Jährige gegenüber RTL. Doch der Ersatz-Profi zeigt sich auch zuversichtlich: „Ich hoffe sehr, dass es in diesen wenigen Stunden, die wir haben, einfach großartig wird.“