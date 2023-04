„Let’s Dance“-Star Renata Lusin „Ich habe mit dem toten Baby im Bauch getanzt“

Renata Lusin verbindet mit „Let’s Dance“ in diesem Jahr ein Auf und Ab der Gefühle: Eigentlich sollte die Profitänzerin in diesem Jahr wieder an der Show teilnehmen, dann musste sie wegen ihrer Schwangerschaft kurzfristig die Teilnahme absagen – für sie sprang Malika Dzumaev als Tänzerin ein. Im März dann der Schock: Lusin erlitt eine Fehlgeburt, bereits die dritte innerhalb eines Jahres. Am Freitag (14. April) steht sie nun wieder bei „Let’s Dance“ auf dem Parkett und wird den Eröffnungstanz tanzen. Konditionell sei sie „noch nicht wieder ganz auf 100 Prozent“, sagte sie der „Bild“-Zeitung. „Aber ich bin zurück und gebe wieder Vollgas.“