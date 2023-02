„Let’s Dance“ Renata Lusin ist schwanger – diese Profitänzerin rückt jetzt nach

Anna Ermakova wurde in London geboren, erklärt im Podcast mit RTL allerdings: „Ich identifiziere mich als Deutsch, Russisch und Nigerianisch. Das ist meine kulturelle Herkunft. Aber ich habe nie an einem dieser Orte gelebt.“ Weiter beschreibt sie: „Du willst unbedingt irgendwo hingehören, aber du kannst deinen Platz nicht finden.“ Es sei für sie schwierig und frustrierend. Zudem würden dies viele Menschen nicht verstehen. Was sie zur Besenkammer, der Berühmtheit im Kindesalter und ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ zu sagen hat, erfahren Sie hier.