Profitänzerin bei „Let's Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Patricija Ionel?

Im Jahr darauf wurde Patricija Ionel zur „Miss Litauen“ gewählt. Diesen Titel konnte sie – bis sie 2019 nach Deutschland zog – verteidigen. Des weiteren nahm die Tänzerin an Schönheitswettbewerben in Miami sowie an „Miss International 2017“ in Tokyo teil. Seit 2019 tanzt sie mit ihrem Tanzpartner und Ehemann Alexandru Ionel. Sowohl Patricija als auch ihr Mann können zahlreiche Meistertitel vorweisen. Im November 2021 hat sie an der Weltmeisterschaft Showdance Professionals Standard teilgenommen und belegte den zweiten Platz. Zu diesem Zeitpunkt war sie im achten Monat schwanger.