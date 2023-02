Tanzshow auf RTL „Natürlich bin ich traurig“ - Evgeny Vinokurov äußert sich zur „Let’s Dance“-Absage

In einer Videobotschaft auf dem Instagram-Account von „Let’s Dance“ hat sich Boris Beckers Tochter Anna Ermakova zu Wort gemeldet. „Ich freue mich so sehr, meine lang verlorene Leidenschaft wiederzuentdecken“, sagt sie auf Deutsch. Dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, ist der 22-Jährigen, die in London geboren wurde, anzuhören. Sie freue sich aber darauf, im Rahmen der Show neue Tanzstile zu lernen, Menschen kennenzulernen und ihr Deutsch zu verbessern.