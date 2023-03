Neue Paare Partnertausch bei „Let’s Dance“ – wer tanzt mit wem?

In der letzten Folge der RTL-Sendung musste Unternehmerin Sally Özcan gehen. Obwohl sich die Jury zufrieden mit der Leistung der 34-Jährigen zeigte, fehlten Özcan am Freitagabend die Stimmen der Zuschauer. Die Unternehmerin, die zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen gehört, hatte in der fünften Show der Staffel mit Profitänzer Massimo Sinató einen Charleston gezeigt. Özcan bekam 22 Punkte und lag damit vor der Schauspielerin Sharon Battiste (19 Punkte) und vor Sternekoch Ali Güngörmüs. Für Güngörmüs' Samba gab es insgesamt nur 15 Jury-Punkte, am Ende entschied das Publikum jedoch zu Gunsten des Kochs und der ehemaligen „Bachelorette“.