Profitänzerin bei „Let's Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Mariia Maksina?

Mit „Let’s Dance“-Urgestein Ekaterina Leonova verbindet Maksina übrigens eine besondere Freundschaft. Die beiden Frauen stammen beide aus Russland und haben sich vor 13 Jahren in einem Tanzverein kennengelernt. Danach wohnten sie sechs Jahre lang in einer gemeinsamen Wohnung in Köln. "Sie ist eine echte Maschine", verriet „Ekat“ im Gespräch mit RTL über ihre Freundin Mariia. Denn die betreibt neben dem Tanzen auch noch Kraftsport.