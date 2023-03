„Let's Dance“-Kandidatin 2023 Das ist Natalia Yegorova

Natalia Yegorova wurde am 26. Februar 1974 Brovary, einem kleinen Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, geboren. Musik spielte in ihrer Familie schon immer eine große Rolle und so wollte Natalia nach ihrem Abitur Gesang studieren. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion kam es nicht dazu, weshalb sie sie stattdessen als Model arbeitete. Im Jahr 1997 heirate sie den ukrainischen Profi-Boxer und Politiker Vitali Klitschko. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Die Trennung wurde 2022 öffentlich.