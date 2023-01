„Let’s Dance“ 2023 Jetzt stehen die 14 Kandidaten offiziell fest

Gute Nachrichten für alle „Let’s Dance“-Fans: mit dem neuen Jahr geht auch eine neue Staffel der beliebten Tanz-Show an den Start. In Staffel 16, die am 17. Februar startet, wagen sich wieder 14 Promis aufs Tanzparkett. Zusammen mit ihren professionellen Tanzpartnern werden sie versuchen, die Jury aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi von ihren Tanzkünsten zu überzeugen.