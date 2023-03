„Let's Dance“-Kandidat 2023 Das ist Michael Kraus

Michael Kraus wurde am 28. September 1983 in Göppingen geboren. Schon in seiner Jugend begann er seine Karriere als Handballer und lief ab 2002 beim Bundesligisten Frisch Auf Göppingen auf. 2007 wechselte er zum HSV Hamburg und gewann dort nicht nur die Deutsche Meisterschaft (2011), sondern auch die EHF Champions League (2013). Von 2005 bis 2014 spielte der Rückraum-Spieler (mit Unterbrechungen) für die deutsche Handballnationalmannschaft und wurde 2007 Weltmeister. 2013 kehrte Kraus zu Frisch Auf Göppingen zurück, wo er im Jahr 2020 seine Karriere beendete.