Mabuse, Llambi und Gonzales Das ist die „Let‘s Dance“-Jury

Er ist vor allem als strengster Juror bekannt und von den Kandidaten gefürchtet: Joachim Llambi. Schon von Anfang an, also seit 2006, ist der heute 59-Jährige Teil der „Let‘s Dance“-Jury. 2015 war Joachim Llambi außerdem Jurymitglied in der RTL-Tanzshow „Stepping Out“. Seine Leidenschaft für das Tanzen entdeckte er mit 17 Jahren, als er einen Tanzkurs in seiner Heimatstadt Duisburg belegte. 1989 wechselte Llambi von den Amateur- zu den Profi-Tänzern und nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Er war aber nicht nur Tänzer, sondern arbeitete parallel auch viele Jahre als Börsenmakler. Mittlerweile hat er seine eigene Tanzkarriere beendet, ist aber weiterhin als Wertungsrichter im Profi- und Amateurverband tätig. Der Juror ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.