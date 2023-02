„Let‘s Dance“ 2023 Profitänzerin Wer ist eigentlich Isabel Edvardsson?

Am 17. Februar startet die 14. Staffel der erfolgreichen Tanzshow „Let‘s Dance“. Isabel Edvardsson ist in diesem Jahr schon zum 13. Mal als Profitänzerin dabei. Die Schwedin wurde am 22. Juni 1982 in der Nähe von Göteborg geboren. Sie absolvierte eine gymnasiale Tanzausbildung im Contemporary-, Ballett und Jazzdance. Kurze Zeit später lernte sie ihren jetzigen Ehemann Marcus Weiß kennen. Gemeinsam zogen sie nach Braunschweig in Deutschland und spezialisierten sich auf den Standardtanz.