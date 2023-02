RTL-Tanzshow Was Sie zu „Let’s Dance“ 2023 wissen müssen

In den vergangenen Jahren führten Moderator Daniel Hartwich und Victoria Swarowski durch die Show. Für Victoria wäre es nun das sechste Mal, dass sie „Let's Dance“ moderiert. Sie trat 2018 in die Fußstapfen von Sylvie Meis. 2016 war Swarowski noch selbst auf dem Tanzparkett und konnte die Tanzshow mit dem Profitänzer Erich Klann gewinnen. Daniel Hartwich ist seit der dritten Staffel (2010) als Moderator dabei. 2022 war er wegen Krankheit verhindert und wurde von Jan Köppen vertreten. Hartwich hat in der letzten Zeit immer mehr Moderationen abgegeben, etwa für das „Dschungelcamp“ oder „Das Supertalent“. Ob Hartwich 2023 wieder die Moderation übernehmen wird, ist noch unklar.