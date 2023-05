„Let‘s Dance“ 2023 Diese Tänze zeigen die Promis in Folge 10

Am 17. Februar 2023 ging „Let’s Dance“ in eine neue Runde. In der zehnten Folge der 16. Staffel werden die nächsten Tänze der fünf verbliebenen Tanzpaare gezeigt. In der aktuellen Show wirbeln die Promis zu ikonischen Songs der Filmgeschichte übers Parkett. Außerdem stehen die gefürchteten „Trio-Tänze“ an, bei denen jedes Tanzpaar einen weiteren Profitänzer zur Seite gestellt bekommt.