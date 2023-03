„Let’s Dance“ 2023 Remis bei „Girls vs. Boys“ und viele Tränen nach Voting

In der neuen Folge von „Let’s Dance“ steht wieder einmal das berühmte „Girls vs. Boys“-Special an. Damit dürfen die Promis also gleich zweimal auf dem Tanzparkett zeigen, was sie können. Zunächst werden die elf verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern aber wie gewohnt verschiedene Einzeltänze performen. Danach geht es im Duell Frauen gegen Männer nochmal zurück auf die Tanzfläche. Im „Girls vs. Boys“-Special werden sich die Tanzpaare dann zu typischen Beats der 80er Jahre beweisen müssen.