„Let‘s Dance“ 2023 Diese Tänze zeigen die Promis in Folge 6

Am 17. Februar 2023 ging „Let’s Dance“ in eine neue Runde. In der sechsten Folge der 16. Staffel werden die nächsten Tänze der neun verbliebenen Tanzpaare gezeigt. In der Show am 31. März tanzen die „Let’s Dance“-Promis und Profis allerdings in neuen Konstellationen. Mehr zum Partnertausch lesen Sie hier.