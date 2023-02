RTL-Tanzshow Erster Kandidat bei „Let’s Dance“ ausgeschieden

Für Model Alex Mariah Peter ist die Tanz-Show „Let's Dance“ von RTL kurz nach dem Start schon wieder vorbei. Die 25-Jährige schied in der Nacht auf Samstag zusammen mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel aus der Sendung aus. Vom Publikum hatte es einfach nicht genügend Stimmen für ein Weiterkommen gegeben. Die Jury hatte das Paar immerhin noch im hinteren Mittelfeld einsortiert. Allerdings hatten sich auch die Juroren kritisch über den Cha-Cha-Cha geäußert, den das Model dargeboten hatte. Der gewohnt strenge Wertungsrichter Joachim Llambi prangerte zum Beispiel die Körperhaltung an. Die 25-Jährige sei mit ihrem Gewicht „zu weit hinten“ gewesen, urteilte er. Er verglich den Anblick mit jemanden, der einen „Bauchladen“ trage und Süßigkeiten verkaufe. Das müsse „mehr auf dem Fuß“ sein, mahnte Llambi an. Ebenso müsse sie an ihrer Ausdauer arbeiten. Eine zweite Chance wird es nun aber zunächst nicht mehr geben für Peter - sie ist raus.