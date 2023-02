Let’s Dance 2023 Dieser Kandidat fliegt als erstes bei „Let's Dance“ raus

Sehr viel erfreulicher lief es am Freitagabend auf dem RTL-Parkett für ein anderes Model: Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), überzeugte erneut mit einem Tanz und kann bereits als erste Favoritin auf einen „Let's Dance“-Sieg gelten. Auch ihre Mutter, das Model Angela Ermakova, sei sehr stolz auf sie, berichtete die 22-Jährige danach. „Dankeschön, Mama!“, sagte sie in die Kamera. Schon in der ersten Folge hatte sich Anna Ermakova an die Spitze des Kandidatenfeldes getanzt.