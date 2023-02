Tanzshow bei RTL Diese Tänze werden die Promis in Folge 2 von „Let‘s Dance“ 2023 präsentieren

Da Becker-Tochter Anna Ermakova in der Kennenlern-Show am meisten bei Jury und Publikum überzeugen konnte, sicherte sie sich eine Wild-Card für die erste „Let’s Dance“-Liveshow und darf in der zweiten Folge am 24. Februar nicht rausgewählt werden. Moderiert werden alle 13 Liveshows von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, in der Jury sitzen wie immer Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.