RTL-Tanzshow Dieser Promi ist Favorit bei „Let’s Dance“ 2023

Einen Bonuspunkt (zusätzlich zu den 29 Punkten) konnte sich Anna Ermakova mit ihrem Samba in Folge sieben ertanzen. In der Show, in der die Tanzpartner getauscht wurden, glänzte sie auch an der Seite von Christian Polanc. „Ich dachte, ich bin in Rio“, sagte Juror Jorge González. „Du machst alles mit einer Natürlichkeit.“ Von dem Bonuspunkt zeigte sich Ermakova in der Folge darauf gerührt. „Dass die Leute mich so mögen und unterstützen – ich bin sehr, sehr dankbar.“