„Let‘s Dance“ 2023 Diese Tänze zeigen die Promis im Finale

Für GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter und ihren Tanzpartner Alexandru Ionel endete die „Let’s Dance“-Reise bereits nach der ersten Folge. Comedian Abdelkarim und Kathrin Menzinger schieden in Folge zwei aus. In der dritten Folge mussten Natalia Yegorova und Andrzej Cibis gehen, für Younes Zarou und Malika Dzumaev war nach Folge vier Schluss. In Folge fünf mussten Sally Özcan und Massimo Sinato gehen. Ali Güngörmüş und Michael „Mimi“ Krause schieden in Folge 8 aus, Sharon Battiste in Folge 9. Für Jens „Knossi“ Knossalla war das Abenteuer „Let’s Dance“ in Folge 10 vorbei. Mentalist Timon Krause schied in der 11. Folge aus.