RTL-Tanzshow Darum findet „Let’s Dance“ am Karfreitag nicht normal statt

Dies betrifft nun auch die Tanzshow „Let’s Dance“. Da die Sendung normalerweise am Freitag stattfindet, am Karfreitag aber ein striktes Tanzverbot gilt, muss sie leider entfallen. Die Regel greift bereits ab Gründonnerstag, 6. April, um 18 Uhr und dauert an bis 6 Uhr morgens am Karsamstag. Allerdings gibt es unterschiedliche Richtlinien. So gilt das Tanzverbot in Berlin beispielsweise nur von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr am Karfreitag.