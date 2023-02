16. Staffel der RTL-Show Das sind die Tanzpaare bei „Let's Dance“

Bevor die Paare feststanden, mussten sich die Promis ohne persönlichen Profi-Coach an der Seite in Gruppentänzen auf dem Tanzparkett beweisen. Julia Beautx, Younes Zarou und Sharon Battiste tanzten mit den Profis Zsolt Sándor Cseke, Christina Luft und Christian Polanc einen Cha Cha Cha zum Song „Pata Pata“ von Miriam Makeba. Als zweite Gruppe traten Sally Özcan, Abdelkarim und Chryssanthi Kavazi mit Massimo Sinató, Ekaterina Leonova und Vadim Garbuzov auf und zeigten einen Charleston zum Song „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens. Ali Güngörmüs, Philipp Boy und Jens „Knossi“ Knossalla tanzten mit den Profis Isabel Edvardsson, Patricija Ionel und Mariia Maksina einen Tango zum Song „Just A Gigolo“ von David Lee Roth. Timon Krause und Mimi Kraus performten mit Malika Dzumaev und Kathrin Menzinger einen Quickstep zum Lied „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ von France Gall. Alex Mariah Peter, Natalia Yegorova und Anna Ermakova tanzten mit den Profis Valentin Lusin, Andrzej Cibis und Alexandru Ionel einen langsamen Walzer zu „See The Day“ von Girls Aloud.