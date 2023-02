„Let‘s Dance“-Profitänzerin 2023 Wer ist eigentlich Ekaterina Leonova?

Neben ihrem Studium in Köln arbeitete Ekaterina Leonova an ihrer Tanzkarriere. Gemeinsam mit ihrem damaligen Tanzpartner Paul Lorenz gelang ihr im Jahr 2012 der Durchbruch. Nach dem Gewinn des EU-Cup in den Standardtänzen und einem zweiten Platz in den lateinamerikanischen Tänzen folgte Ende des Jahres auch der Sieg im World Cup Standard in Malaysia.