Fotos Das wurde aus den „Let’s Dance“-Gewinnern

2007: Susan Sideropoulos

In der zweiten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ konnte die 42-jährige Schauspielerin Susan Sideropoulos triumphieren. Danach war sie weiterhin in der Fernsehserie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ sowie weiteren TV-Produktionen zu sehen. Auch heute ist sie noch als Schauspielerin tätig, unter anderem in der Soap „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“.