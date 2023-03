Tanzshow bei RTL Diese Tänze werden die Promis in Folge 6 von „Let‘s Dance“ 2023 präsentieren

Am 17. Februar 2023 ging „Let’s Dance“ in eine neue Runde und es wird ernst für die Promis. In der sechsten Folge der 16. Staffel werden die nächsten Tänze der 10 verbliebenen Tanzpaare gezeigt. Zusammen müssen sie Choreografien präsentieren, die Jury und Zuschauer überzeugen und sich Tanz für Tanz bis zum Finale durchkämpfen.