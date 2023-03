Von Sophia Thomalla bis Hans Sarpei Das machen die bisherigen „Let’s Dance“-Gewinner heute

Düsseldorf · Die neue Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ steht in den Startlöchern. Damit geht die Sendung bereits in die 16. Staffel. Doch was wurde eigentlich aus den Gewinnern der vergangenen Staffeln?

08.03.2023, 14:12 Uhr

16 Bilder Das wurde aus den „Let’s Dance“-Gewinnern 16 Bilder Foto: dpa/Ingo Wagner

In der neuen Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ treten wieder 14 Promis gemeinsam mit Profitänzern auf dem Parkett an, um sich den Titel „Dancing Star“ 2023 zu ertanzen. Die Sieger der vergangenen Jahre nahmen danach an diversen weiteren TV-Formaten teil oder wurden gar selbst zu Moderatoren der Show. Was aus den Gewinnern der Jahre 2006 bis 2022 wurde, erfahren Sie in unserer Bildergalerie. Welche Prominenten in diesem Jahr auf dem Parkett gegeneinander antreten, sehen Sie hier. Was Sie zur neuen „Let’s Dance“-Staffel wissen müssen, erfahren Sie zudem hier.

(joko)