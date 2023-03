„Let’s Dance“ Profitänzer verletzt – wer tanzt jetzt mit Sharon Battiste?

In der Kennenlernshow konnte Becker-Tochter Anna Ermakova die Jury und das Publikum mit ihrem Auftritt am meisten überzeugen und ist durch die Wildcard schon sicher in der nächsten Runde. Sie wird mit Valentin Lusin, dessen Frau Renata Lusin aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht an der aktuellen Staffel teilnehmen kann, einen Tango zu „Dance With Me“ von Debelah Morgan aufführen. Welche Tänze die anderen Promis in Folge zwei performen werden, erfahren Sie hier.