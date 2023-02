Profitänzer 2023 Wer ist eigentlich „Let's Dance“-Urgestein Christian Polanc?

In seinem persönlichen „Let's Dance“-Debüt 2007 holte er sich gemeinsam mit Susan Sideropoulos den ersten Sieg. Ein zweites Mal gewann er 2011 an der Seite von Maite Kelly. Gemeinsam mit Vanessa Mai, Sila Sahin und Sylvie Mais verpasste er knapp das Siegertreppchen. In der vergangenen Staffel tanzte er mit der Sängerin Michelle und erreichte den zehnten Platz. In der „Profi-Challenge“, die ebenfalls 2022 stattfand schaffte er es gemeinsam mit Tanzpartnerin Renata Lusin auf Platz eins.