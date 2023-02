Profitänzer bei „Let's Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Alexandru Ionel?

Alexandru Ionel wurde am 10. August 1994 in Moldau geboren. Schon mit sieben Jahren fing er seine Ausbildung als Tänzer an und wurde mehrfach moldauischer Meister. Mit 14 zog er mit seiner Familie nach Deutschland und gewann auch in seiner neuen Heimat wiederholt die Landesmeisterschaft. Nach dem Abitur absolvierte er ein Studium der Zahnmedizin, das er trotz Doppelbelastung in Regelstudienzeit abschloss.