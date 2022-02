Tanzshow bei RTL : Das sind die Mottoshows bei „Let‘s Dance“

Düsseldorf Bei „Let‘s Dance“ müssen sich die Tanzpaare jede Woche aufs Neue beweisen. Die Shows stehen dabei häufig unter einem Motto, zudem sich die Profitänzer und die Promis etwas einfallen lassen müssen. Die Mottos in der Übersicht.

Am 18. Februar startet „Let‘s Dance“ wieder bei RTL. In der ersten Folge werden die Tanzpaare gebildet. Dann ist klar, welcher Promi mit welchem Profitänzer in den kommenden Wochen trainieren und auftreten wird. Zusammen müssen sie Choreografien präsentieren, die Jury und Zuschauer überzeugen. Besonders in den Mottoshows müssen die Tanzpaare kreativ werden.