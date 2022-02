„Let’s Dance“ : Das beste Anti-Trash-Format im deutschen Fernsehen

Meinung Köln Ab dem 18. Februar kämpfen 14 Promis bei „Let’s Dance“ um den Titel „Dancing Star 2022“. Mit dabei sind zahlreiche Stars wie Michelle, Bastian Bielendorfer und Amira Pocher. Warum „Let’s Dance“ das beste Promi-TV-Format ist, das es derzeit gibt.

An Trash ist im deutschen Fernsehen kein Mangel. Trash (engl.: Müll) ist das Dschungelcamp , Trash sind „Big Brother“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Promis unter Palmen“ oder „Germany’s Next Topmodel“. Wer aber „Let’s Dance“ als Trash bezeichnet hat entweder keine Ahnung oder kein Herz.

Was Sie zu „Let’s Dance 2022“ wissen müssen

Wer allerdings „Let’s Dance“ in einen Topf schmeißt mit diesem TV-Schrott, macht einen Fehler, und das, obwohl es natürlich Ähnlichkeiten aufweist zu vielem oben genannten. Die Prominenten, Halbprominenten oder Bislang-nicht-Prominenten, die teilnehmen. Die Dauerbegleitung durch die Kamera. Die Tatsache, dass man Menschen beim Scheitern zusieht, manchmal auch beim etwas peinlichen Scheitern.

Die Sache ist aber die: Wer zurückschaut auf 14 Staffeln „Let’s Dance“, stellt fest, dass Scheitern hier selten peinlich ist. Ob Sport-Moderator Ulli Potofski (2016) oder Schlagersängerin Kerstin Ott (2019) über die Tanzfläche baumstammen, Schlagersänger Bernhard Brink (2014) eher trampelt denn tanzt oder Cora Schumacher (2015) sich stocksteif über das Parkett schieben lässt: Das ist im Zweifel zwar keine gute Leistung oder sogar eine unterirdisch schlechte, aber es ist nie so viel der hässlichen Fremdscham, dass man körperliche Schmerzen bekommt und dringend umschalten muss. Eher leidet man ein wenig mit.

Auch die Jury-Urteile sind in der Regel (nur Joachim Llambi bildet da eine Ausnahme) wohlwollend, selbst, wenn es eine wie Heide Simonis so überhaupt nicht auf die Reihe bekommt. Motsi Mabuse und Jorge „Horhä“ Gonzalez finden fast immer etwas Positives, und wenn sie nichts Positives finden, sagen sie etwas Lustiges oder zumindest nichts Schreckliches. Sie sehen auch den Fortschritt, die Entwicklung, das halb volle Glas und nicht das halb leere. Und andersherum: Erfolge werden bei „Let’s Dance“ frenetisch im Kollektiv gefeiert (so weit man das als Zuschauer beurteilen kann) – die Jury mit den Tänzern und den Konkurrenten und den Zuschauern.