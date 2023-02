Profitänzer bei „Let's Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Valentin Lusin?

Nach seinem Abitur studierte Valentin Lusin Sport und Biologie auf Lehramt an der Universität Köln und der Sporthochschule Köln. Nach seinem Abschluss fokussierte er sich wieder komplett auf den Tanzsport. Am 30. Mai 2014 heiratete Valentin seine Tanzpartnerin Renata auf Schloss Dyck in Jüchen. 2021 beendete das Ehepaar seine äußerst erfolgreiche Wettkampfkarriere. Zuvor holten sie bei der Latin- und Showdance-WM in Leipzig nach viermal Silber erstmals Gold.