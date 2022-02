Profitänzer bei „Let's Dance“ : Wer ist eigentlich Vadim Garbuzov?

Köln Ab dem 18. Februar läuft wieder die beliebte Tanzshow „Let‘s Dance“ bei RTL. Seit 2015 ist Vadim Garbuzov ein fester Bestandteil des Profitänzer-Ensembles. Wer er ist, erfahren Sie hier.

Vadim Garbuzov wurde am 8. Mai 1987 im ukrainischen Kharkiv geboren. 1994 wanderte er mit seiner Familie nach Vancouver in Kanada aus, wo er mit dem Turniertanz begann. Sowohl in Kanada als auch in der Ukraine wurde er mehrmaliger Junioren- und Jugendmeister in den Standard- und Lateintänzen.